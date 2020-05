Neuer ressalta a importância da Bundesliga: 'O mundo estará voltado para nós'

O goleiro Manuel Neuer, capitão do Bayern de Munique, ressaltou, nesta quinta-feira, a importância do retorno da disputa do Campeonato Alemão, primeira grande liga a retomar as atividades durante a pandemia do novo coronavírus.

"Eu e meus companheiros estamos cientes disso. Os olhos do mundo estarão voltados para nós. Não se trata apenas de futebol, mas de todo o esporte, profissional e amador", disse Neuer em entrevista ao canal Sky. "Somos os primeiros a voltar e também atraímos atenção internacional, espero que as coisas funcionem como planejado."

O Bayern, líder na classificação com quatro pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund (55 a 51) jogará domingo contra o Union Berlin, após 66 dias de pausa devido ao surto da covid-19. No sábado, seis jogos abrem a 26.ª rodada. Restam nove para o fim da temporada.

Neuer garantiu que a equipe está bem preparada para o retorno. "Estamos muito bem e aproveitamos o tempo. É preciso destacar o que a comissão técnica e meus colegas fizeram. Todo mundo deu o máximo durante as semanas em que treinamos individualmente. Os treinadores desenvolveram muitas ideias e os trabalhos foram variados."

No início do confinamento, Neuer postou imagens se exercitando no jardim de casa com o treinador de goleiros Toni Tapalovic. "Vivo em uma colina e às vezes tínhamos que descer para pegar a bola. Isso era treinamento adicional", brincou o goleiro.

Ele acredita que em jogos com portões fechados terão vantagem as equipes que possuam coesão interna e espírito de grupo especial. "Naturalmente, estamos felizes em voltar para jogar, embora eu admita que gostaríamos de fazê-lo em outras circunstâncias."