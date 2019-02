Neuer sofre lesão na mão e desfalca o Bayern contra o Leverkusen

O Bayern de Munique não contará com o seu capitão na partida contra o Bayern Leverkusen. Nesta sexta-feira, o clube confirmou que o goleiro Manuel Neuer sofreu lesão e não terá condições de ser aproveitado no duelo deste sábado, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão.

O goleiro, de 32 anos, lesionou a mão direita durante o treinamento de sexta-feira. Ele permanecerá em Munique para iniciar o tratamento enquanto os seus companheiros seguem viagem para o compromisso.

O Bayern não revelou a extensão da gravidade da contusão e nem indicou quantos jogos Neuer vai desfalcar a equipe. Mas enquanto ele estiver afastado da equipe, sua vaga será ocupada pelo goleiro reserva Sven Ulreich.

Atual hexacampeão alemão, o Bayern está na segunda posição no torneio nesta temporada a seis pontos do líder Borussia Dortmund. Assim, precisa vencer o Leverkusen para manter a pressão sobre o primeiro colocado, que no sábado atuará como visitante contra o Eintracht Frankfurt, que está na quinta posição.

O Bayern vem embalado por uma sequência de sete vitórias no Campeonato Alemão. Já o Leverkusen ocupa apenas o nono lugar no Alemão.