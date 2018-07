Neuer treina e é confirmado no Bayern de Munique contra o Real Madrid

MUNIQUE - Motivo de preocupação no Bayern de Munique nas últimas semanas, o goleiro Manuel Neuer está garantido no duelo contra o Real Madrid, na quarta-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões. O jogador treinou normalmente nesta segunda e deixou de ser dúvida para o técnico Josep Guardiola.

O goleiro havia desfalcado o campeão alemão nas duas últimas partidas por causa de uma lesão na panturrilha. Depois de passar por tratamento, ele voltou aos treinamentos e nesta segunda completou a segunda atividade depois da recuperação física.

Com isso, o Bayern descartou qualquer dúvida em relação à escalação do titular. Assim, Guardiola terá quatro desfalques para o jogo de ida contra o Real, no Estádio Santiago Bernabéu: Thiago Alcântara, Xherdan Shaqiri, Holger Badstuber e Tom Starke.