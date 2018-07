Nevascas também adiam Chelsea x Manchester United

"O jogo de domingo em Stamford Bridge foi adiado na sequência de conversas com a polícia e as autoridades locais", explicou o Chelsea, em comunicado publicado no seu site oficial, confirmando a decisão de adiar o confronto após consultar as autoridades por conta dos transtornos causados pelas nevascas.

O duelo é importante na luta pelo título nacional, já que o Manchester United é o líder do Campeonato Inglês, com 34 pontos, e o Chelsea está em quarto lugar, com 31. Arsenal x Stoke City, Birmingham City x Newcastle United, Wigan x Aston Villa e Liverpool x Fulham foram os jogos que estavam marcados para este sábado que foram adiados.