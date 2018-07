Neve adia Chelsea x United e outras rodadas da liga inglesa

O confronto ansiosamente aguardado entre os mais bem colocados na tabela é um de seis jogos do campeonato inglês que foram remarcados, já que a situação dos estádios foi considerada até perigosa em alguns casos, mesmo com os gramados com aquecimento subterrâneo em condição de jogo.

Somente as disputas de Sunderland contra Bolton Wanderers e Blackburn Rovers contra West Ham United receberam o sinal verde neste sábado.

O embate entre West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers ainda está programado para o domingo, mas o jogo do Manchester City em casa contra o Evertion na noite de segunda-feira ainda não foi decidido.

O Arsenal se programou para encarar o Stoke City no sábado, quando uma vitória o levaria à liderança da tabela, mas a neve pesada que começou a cair pela manhã forçou o adiamento do jogo.

"Devido à grande precipitação de neve no norte de Londres iniciada às 11h38 (horário local), o árbitro Lee Mason decidiu às 12h07 adiar a partida de hoje", informou o clube em um comunicado.

"Aproximadamente 7,5 cm de neve caíram na última meia hora, e a neve continua a descer com força e sem mostras de que vai ceder."

O jogo do Liverpool em casa no final da tarde contra o Fulham também foi prejudicado pelas condições climáticas, cujas temperaturas prometem chegar aos seis graus negativos.

"A segurança dos torcedores é prioritária, e embora o campo de Anfield esteja utilizável, as condições nas cercanias do estádio são tais que foi tomada a decisão de adiar o jogo seguindo conselhos da polícia sobre metas de segurança", declarou o time.

A partida entre Wigan Athletic e Aston Villa também desandou após o que o clube descreveu como "uma neve absurda".