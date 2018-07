Neve adia clássico italiano entre Sampdoria e Genoa

A neve e as baixas temperaturas voltaram a adiar jogos na Europa. Neste domingo, o clássico italiano entre Sampdoria e Genoa, que seria disputado no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, precisou ser cancelado por conta do mau tempo.

"O 103.º derby da cidade não poderá ser realizado. A neve que vem caindo em Gênova deixou o gramado do Luigi Ferraris sem condições de receber uma partida", afirmou a Sampdoria, em nota.

Os dois clubes chegaram a cogitar a possibilidade de disputar o clássico nesta segunda-feira, mas rejeitaram a alternativa por causa da previsão de mais neve no início da semana. A nova data do jogo deverá ser definida nos próximos dias.

Também foram adiados neste domingo duas partidas do Campeonato Francês, devido ao mau tempo. No sábado, sete partidas do Campeonato Inglês precisaram ser canceladas, incluindo o clássico entre Chelsea e Manchester United, que estava marcado para este domingo.