Neve adia jogo entre Galatasaray e Juventus para esta quarta-feira

ISTAMBUL - A nevasca que caiu em Istambul nesta terça-feira impediu que a partida entre Galatasaray e Juventus, pela última rodada do Grupo B da Liga dos Campeões, pudesse terminar. Ainda no primeiro tempo do confronto, quando o placar apontava 0 a 0, o árbitro Pedro Proença suspendeu a partida por falta de condições no gramado. Cerca de meia hora depois, o duelo foi oficialmente adiado.

Com isso, Galatasaray e Juventus se enfrentarão nesta quarta-feira, às 10 horas (de Brasília). O duelo decisivo para ambas as equipes, que brigam pela segunda vaga da chave às oitavas de final, acontecerá no mesmo estádio, o Ali Sami Yen Spor Kompleksi, na Turquia.

A neve começou a cair já nos primeiros minutos do jogo e se intensificou na metade do primeiro tempo, obrigando o árbitro a paralisá-lo. As duas equipes, então, foram para o vestiário, enquanto funcionários tentavam limpar o gramado. Como a nevasca não parou, Pedro Proença conversou com os capitães das duas equipes e a decisão por adiar a partida foi unânime.

Com este confronto ainda a ser realizado, a Juventus é a vice-líder do Grupo B, com seis pontos, e precisa apenas de um empate para ir às oitavas, já que o Galatasaray, terceiro, tem quatro pontos.