Neve adia quatro jogos de sábado no Campeonato Inglês

As partidas do Arsenal e do Liverpool em casa contra Stoke City e Fulham, respectivamente, não acontecerão neste sábado. Além desses confrontos, Birmingham City x Newcastle e Wigan x Aston Villa foram adiados.

A maioria dos gramados dos estádios ingleses possui sistema de aquecimento para evitar congelamento, o que permite a realização de partidas em condições adversas. Entretanto, a polícia inglesa e os clubes entenderam que os torcedores correriam riscos se os jogos acontecessem. As partidas ainda não foram remarcadas.