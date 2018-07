Neve causa adiamento de dois jogos do Italiano Por conta da neve e do frio que assolam a Itália há duas semanas, mais dois jogos do Campeonato Italiano foram adiados neste sábado - ambos aconteceriam no domingo. As partidas entre Bologna e Juventus e também entre Parma e Fiorentina não acontecerão neste fim de semana, como programado.