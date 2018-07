Neville diz que qualidade do elenco o convenceu a ser técnico do Valencia

"Me ofereceram empregos no futebol nos últimos quatro ou cinco anos, mas o momento nunca parecia apropriado", disse. "Mas quando recebi a ligação domingo à noite, pensei: ''Que equipe, que oportunidade, que desafio!''. Após falar na tevê sobre outros técnicos, chegou o meu momento de me colocar de pé. Esta é uma equipe maravilhosa. Se tivesse recusado a proposta, daria adeus à minha credibilidade."

De fato, o Valencia conta com um bom elenco, com nomes como Diego Alves, o alemão campeão da Copa de 2014 Mustafi, Feghouli, Enzo Pérez, Negredo e Alcácer. Mas os maus resultados recentes e a nona colocação na tabela selaram a demissão do antecessor de Gary Neville, Nuno Espírito Santo.

Para revolucionar a equipe, a diretoria foi atrás de Neville, que estava atuando como comentarista. O inglês, aliás, foi sincero e admitiu que questionaria sua própria contratação se ainda estivesse atuando na antiga profissão. "Como observador neutro, eu questionaria. Me mostraria cético até que me provassem o contrário, por isso entendo que tenho que provar aos torcedores do Valencia e, mais importante, aos jogadores."

Para ajudá-lo na nova tarefa, Gary Neville contará com seu irmão, o também ex-jogador Phil Neville, que já trabalhava no Valencia como assistente. "Se Phil não estivesse aqui, eu ia querer que estivesse. Ele é diligente, trabalhador e talentoso", disse Gary.

Ex-lateral do Manchester United, Neville defendeu o clube por 20 anos e se tornou uma lenda do time, no qual ele atuou em 602 partidas entre 1991 e 2011, quando se aposentou. Neste longo período, ele acumulou 22 títulos com a camisa da equipe, sendo dois deles da Liga dos Campeões, um do Mundial de Clubes da Fifa e oito do Campeonato Inglês.