New York Cosmos anuncia Marcos Senna como reforço

Os valores da negociação e o tempo de contrato de Marcos Senna com o New York Cosmos não foram revelados. No Villarreal, o volante disputou 313 partidas desde 2002. A passagem do jogador por lá foi tão marcante que ele dá nome a um dos portões do estádio El Madrigal, atitude tomada pela diretoria para homenageá-lo.

"Este é um momento muito especial para mim, me juntar ao Cosmos, porque estou encarando um novo desafio, mas ao mesmo tempo foi uma decisão muito difícil deixar o Villarreal depois de 11 temporadas", disse Marcos Senna, que chegou a ser presença constante nas convocações da seleção espanhola, com a qual conquistou a Eurocopa de 2008.

Ao anunciar a saída do jogador, o Villarreal afirmou que ele atuaria em um clube da Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. Mas, na realidade, o New York Cosmos participa da North American Soccer League (NASL), espécie de liga inferior do país. A estreia da equipe nesta temporada acontecerá no dia 3 de agosto, contra o Fort Lauderdale Strikers.

Marcos Senna começou a carreira no fim da década de 90, com a camisa do Rio Branco-SP. Depois de uma breve passagem pelo América-SP, chegou ao Corinthians, onde ganhou destaque. Ele ainda atuou por Juventude e São Caetano antes de chegar ao Villarreal para a temporada 2002/2003.