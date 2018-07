New York Cosmos oficializa a contratação de Raúl González

O New York Cosmos, clube que disputa uma espécie de segunda divisão do futebol dos Estados Unidos e é mais conhecido pela passagem de Pelé, anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacantes Raúl González, considerado um dos principais jogadores da história do Real Madrid.

Raúl, o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões da Europa, se juntará ao seu novo clube assim que for aprovado nos exames médicos. O Cosmos, que disputa a North American Soccer League, não deu os detalhes financeiros da contratação do atacante espanhol.

"Todos no mundo do futebol conhecem o nome do Cosmos e o legado dos jogadores que aturaram por essa equipe anteriormente", comentou Raúl, em um comunicado divulgado pelo clube, que foi defendido na década de 1970 por figuras como Franz Beckenbauer e Giorgio Chinaglia, além de Pelé.

O Cosmos disse que o atacante, de 37 anos, cuja última equipe foi o Al Sadd, do Catar, também assumirá um cargo como assessor técnico para as categorias de base, que começarão a operar no próximo ano. Quando abandonar o futebol, Raúl, será responsável por supervisionar a academia em tempo integral, acrescentou o clube, atualmente o quinto colocado da North American Soccer League.

"Obviamente estamos muito satisfeitos em adicionar um jogador de sua qualidade ao time", afirmou o treinador do Cosmos, o venezuelano Giovanni Savarese. "A capacidade e a habilidade de Rául são reconhecidas mundialmente. Ele é um jogador de nível mundial e que acrescenta uma nova dimensão ao nosso ataque", concluiu.