New York Red Bull é eliminado e Henry pode encerrar a carreira

Um dos maiores atacantes da sua geração, Thierry Henry pode ter feito, no sábado, 29, sua última partida como um jogadores de futebol. O francês participou do empate em 2 a 2 entre o New York Red Bull e o New England Revolutions, em Boston, e viu sua equipe perder a final da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS) por conta da derrota por 2 a 1 na ida.

Henry está com 37 anos, mas foi titular do Red Bull durante todo o ano nos EUA, sendo substituído poucas vezes. A temporada foi a quinta dele na MLS, uma vez que chegou para ser a estrela do time de Nova York em 2010. De lá para cá, teve apenas uma rápida passagem pelo Arsenal, em 2012, no período de férias do futebol norte-americano.

Autor de quase 50 gols em mais de 100 partidas pela França, Henry se aposentou da seleção depois da eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Entre os feitos da carreira está o gol que eliminou o Brasil na Copa de 2006. Em 1998, ele era reserva do time campeão. Assim, participou de quatro Mundiais.

MLS - Classificado para a final, o Revolutions espera a decisão da Conferência Oeste, que vai acontecer na terça-feira. O Los Angeles Galaxy venceu o Seattle Sounders por 1 a 0 no jogo de ia de agora joga por um empate. A equipe da Califórnia conta com os brasileiros Marcelo Fazzio e Juninho. Este último, revelado pelo São Paulo, é irmão de Ricardo Goulart, do Cruzeiro e da seleção. O Seattle tem o nigeriano Oba Oba Martins.

Com o resultado, o Red Bull não joga mais este ano. Da mesma forma, Henry não deve mais atuar pela equipe nova-iorquina, uma vez que ele tem contrato apenas até o fim de 2014. O francês ainda não anunciou que vai parar, mas a aposentadoria já é dada como certa nos Estados Unidos e na França.