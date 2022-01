Newcastle anuncia a contratação do volante Bruno Guimarães, da seleção brasileira

O volante Bruno Guimarães foi confirmado como mais um reforço do Newcastle, da Inglaterra, após a chegada dos investidores da Arábia Saudita ao clube. O "novo rico" do futebol mundial confirmou a contratação do brasileiro neste domingo. Bruno, que está concentrado com a seleção brasileira, deixa o Lyon para assinar com o time inglês por quatro anos e meio.

O novo reforço do Newcastle chega por um valor de cerca de R$ 312 milhões (52 milhões de euros). Bruno Guimarães foi revelado pelo Athletico Paranaense e contratado pelo Lyon em 2020, após se destacar no futebol brasileiro. O Athletico ainda receberá uma cota pela nova transferência do atleta.

Eddie Howe, técnico do Newcastle, que atualmente está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, falou sobre a contratação do jogador que recentemente conquistou o ouro olímpico com a seleção.

"Bruno é um talento extremamente empolgante e tem sido um dos nossos principais alvos, por isso estou muito feliz em contratá-lo. Não tenho dúvidas de que nossos torcedores vão gostar muito de vê-lo. Estamos ansiosos para recebê-lo no clube após seu retorno da seleção brasileira", afirmou.

Bruno está em Belo Horizonte com a seleção brasileira, que se prepara para o confronto com o Paraguai na próxima terça. Funcionários do Newcastle estiveram em Minas Gerais nos últimos dias para acertar detalhes da contratação e realizar exames médicos.

O meia-atacante Joelinton fará dupla brasileira com Bruno na equipe do Newcastle. Joelinton foi contratado junto ao Hoffenheim em 2019, em valor recorde antes mesmo da chegada dos novos investidores. No atual mercado de transferências, o clube inglês também contratou Chris Wood, atacante do Burnley, e Kieran Trippier, lateral do Atlético de Madrid.

OUTRO SUL-AMERICANO NA INGLATERRA - O colombiano Luis Díaz, que estava no Porto, é outro destaque sul-americano a chegar ao futebol inglês neste domingo. O jogador, artilheiro da última Copa América e que marcou um golaço de bicicleta contra o Brasil, foi oficializado pelo Liverpool. O atleta de 25 anos assinou contrato válido até 2027. Luis Díaz também está convocado por sua seleção para as Eliminatórias e se apresentará ao novo clube ao longo da semana.