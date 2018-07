Newcastle anuncia Alan Pardew como novo técnico

O ex-técnico do West Ham United volta à Premier League após três anos de ausência. Ele foi demitido em agosto do comando do Southampton, que está na 3a divisão.

"Me sinto honrado e privilegiado por ter recebido essa oportunidade do Newcastle United, um dos verdadeiramente grandes clubes do futebol inglês", disse Pardew em comunicado no site da equipe.

"Eu compreendo o que esse clube representa para seus torcedores. Através do futebol, pessoas do mundo todo reconhecem que esse é um clube único em vários aspectos, com torcedores que não perdem para ninguém em sua lealdade, paixão e devoção pelo clube."

Pardew teve uma carreira de altos e baixos como treinador após ter surgido bem no Reading, que ele levou da terceira para a segunda divisão inglesa.

Ele classificou o West Ham para a primeira divisão em 2005 e chegou à final da FA Cup no ano seguinte, em que perdeu nos pênaltis para o Liverpool. No entanto, foi demitido no meio da temporada 2006-07, e depois passou por times da segunda e terceira divisões.

O ex-técnico do Newcaslte Hughton durou apenas 14 meses no cargo, apesar de ter tirado a equipe da segunda divisão na temporada passada e ter feito um bom começo na Premier League, ocupando o 12o lugar.

O primeiro jogo de Pardew na equipe será contra o Liverpool, em casa, no sábado.