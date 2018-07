Newcastle anuncia Alan Pardew como novo treinador

"Estou honrado e me sinto privilegiado por ter esta oportunidade no Newcastle, um dos grandes clubes do futebol inglês. Sei o que o clube significa para seus torcedores. Pelo mundo do futebol as pessoas reconhecem que é uma equipe única em diversas maneiras", declarou Pardew, em sua apresentação.

Seu antecessor, Hughton, foi dispensado na última segunda-feira, após a derrota por 3 a 1 para o West Bromwich, pelo Campeonato Inglês. A decisão da diretoria foi muito criticada por alguns torcedores, já que o treinador tirou o Newcastle da segunda divisão, no ano passado, e deixou a equipe na 12ª colocação na tabela nesta temporada, com 19 pontos.

Já Pardew estava sem emprego desde agosto, quando foi dispensado pelo Southampton, da segunda divisão da Inglaterra. Anteriormente, o treinador havia passado por Reading, West Ham e Charlton.