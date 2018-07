Newcastle anuncia contratação de zagueiro que atuou pela Suíça na Copa do Mundo

O Newcastle, da Inglaterra, acertou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Fabian Schär. O defensor, que disputou a Copa do Mundo da Rússia pela seleção da Suíça, assinou um contrato com validade de três temporadas com o clube.

O zagueiro já deverá integrar a delegação do Newcastle para o amistoso do próximo sábado diante do Porto, de Portugal, no Estádio do Dragão. "É um clube muito grande para mim. Tem muita tradição e é uma chance brilhante para mim", disse o jogador de 26 anos, ao site oficial do seu novo time.

O técnico Rafa Benítez exaltou o novo reforço do Newcastle. "Estou muito satisfeito com a contratação de Schar. Ele é um zagueiro de nível internacional, fez uma boa Copa do Mundo e tem experiência", afirmou.

Schär defendeu o Deportivo La Coruña, da Espanha, na última temporada, em que o time foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Antes, passou pelo Basel, do seu país de origem, e pelo Hoffenheim, da Alemanha.

Na Rússia, o zagueiro atuou em três dos quatro jogos da Suíça na competição, incluindo a partida de estreia, contra a seleção brasileira. Só não participou da derrota para a Suécia nas oitavas de final, que eliminou os suíços, pois estava suspenso. Quatro anos antes, participou da Copa do Mundo no Brasil. E também fez parte do grupo da sua seleção nas edições de 2012 e 2016 da Eurocopa.