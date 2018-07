Newcastle anuncia demissão do técnico Chris Hughton

"A diretoria gostaria de registrar seus agradecimentos a Chris por seus esforços consideráveis durante a transição do clube da segunda divisão para o Campeonato Inglês. Chris mostrou caráter excepcional e compromisso desde que foi nomeado técnico em outubro de 2009", disse o Newcastle, em nota publicada no site oficial.

A diretoria do Newcastle, que ainda não definiu o nome do novo técnico, acredita que o clube precisa de um técnico mais experiente do que Hughton, que defendeu a seleção irlandesa na Eurocopa de 1988 e na Copa do Mundo de 1990. "Lamentavelmente, a diretoria sente agora que uma pessoa com mais experiência gerencial é necessária para levar o clube para a frente", afirmou.

Derrotado pelo West Bromwich Albion por 3 a 1 no domingo, o Newcastle está em 11º lugar no Campeonato Inglês, com 19 pontos conquistados em 16 rodadas. A equipe volta a jogar no próximo sábado, em casa, contra o Liverpool.