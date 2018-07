Newcastle anuncia retorno de Kenedy por empréstimo válido por uma temporada

O Newcastle anunciou nesta quinta-feira que o atacante Kenedy vai retornar ao clube para cumprir um novo período de empréstimo, válido por uma temporada. O jogador disputou os primeiros seis meses de 2018 no clube inglês, cedido pelo Chelsea, que detém os direitos federativos do atleta revelado pelo Fluminense.

"Eu esperava voltar. Quando o Newcastle mostrou interesse e fez o contato comigo, há uma expressão no Brasil para isso: 'O bom filho a casa torna'. Quando eu fiquei sabendo da oportunidade, fiquei muito feliz e aqui estou", disse Kenedy em entrevista ao site oficial do clube.

Nos seis meses finais da última temporada, Kenedy disputou 13 partidas pelo Newcastle e marcou dois gols. O clube inglês acabou o último Campeonato Inglês em décimo lugar, com 44 pontos ganhos, desempenho suficiente para o técnico espanhol Rafa Benítez se manter no cargo.

"Eu estou muito feliz por poder voltar à minha segunda casa. É um bom clube, onde eu me identifiquei e me senti como se fosse da família. Fique feliz com o interesse e a oportunidade dada pelo Rafa. Espero dar continuidade ao trabalho que eu vinha desenvolvendo", afirmou o jogador de 22 anos, satisfeito também por causa do apoio da torcida do Newcastle: "Recebi muitas mensagens no meu Instagram e fico muito contente com o carinho, espero contribuir de novo".

Emprestado pelo Chelsea pela terceira vez desde 2015, o atacante disse que procura aproveitar as oportunidades. "Sempre bom adquirir novas experiências, passar por provas e dificuldades, para um dia chegar a um lugar melhor. Estou feliz por chegar onde eu cheguei e espero conquistar algo maior ainda", afirmou Kenedy.