Newcastle bate Bournemouth, deixa zona de rebaixamento e afunda o rival O Newcastle suou demais, mas conseguiu um importante triunfo neste sábado, na abertura da 12.ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo na casa do adversário, a equipe suportou a pressão do Bournemouth e venceu por 1 a 0, resultado suficiente para tirá-la da zona de rebaixamento.