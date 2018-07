Newcastle demite McClaren e pode contratar Benítez

O Newcastle é 19º colocado na classificação do Campeonato Inglês, disputado por 20 clubes. E os seus 24 pontos somados em 28 rodadas significam a sua pior campanha na Era Premier League do torneio nacional, iniciada na temporada 1992/1993.

"Nós sentimos que uma mudança é agora necessária, a fim de dar ao clube a melhor chance possível em relação ao seu futuro no Campeonato Inglês", declarou o diretor administrativo Lee Charnley em um comunicado. "Um outro anúncio sobre um sucessor para Steve será feito oportunamente".

Ex-técnico do Real Madrid, Rafa Benítez é considerado o favorito para substituir

McClaren no Newcastle, que tenta evitar o segundo rebaixamento no Campeonato Inglês nos últimos sete anos.

Com passagem pela seleção inglesa - acabou sendo demitido após não conseguir classificá-la para a Eurocopa de 2008 -, McClaren chegou ao Newcastle antes do início da última temporada com um contrato de três anos, mas durou muito menos do que isso no cargo. O clube investiu 80 milhões de libras (mais de R$ 410 milhões) nas duas últimas janelas de transferência do futebol europeu, mas a chegada dos reforços teve pouco efeito.

O último jogo de McClaren à frente do Newcastle foi a derrota por 3 a 1 para o Bournemouth, em casa, no último sábado. O próximo compromisso será diante do líder Leicester, como visitante, na segunda-feira.