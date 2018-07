Newcastle desencanta no Inglês e aplica 6 a 2 no Norwich

Para um time que ocupava a última posição do Campeonato Inglês e ainda não havia vencido na competição, o Newcastle conseguiu um feito expressivo neste domingo ao golear o Norwich por 6 a 2, no St. James Park. Repetindo o feito de Neymar um dia antes no Campeonato Espanhol, Georginio Wijnaldum marcou quatro gols e conduziu os donos da casa à vitória.

Em uma partida, o Newcastle fez o mesmo número de gols que havia marcado em todas as oito rodadas anteriores. Apesar do resultado, o time seguiu na zona de rebaixamento, mas agora em 18.º lugar, com seis pontos. Já o Norwich caiu para a 16.º posição, com nove pontos.

Com os dois times jogando bastante abertos, cinco gols foram marcados somente no primeiro tempo. O holandês Wijnaldum abriu o placar aos 14 minutos, viu Dieumerci Mbokani empatar para o Norwich aos 20 e colocou o Newcastle na frente novamente aos 26. Ayoze ampliou aos 33 e Nathan Redmond diminiui para 3 a 2 antes do intervalo.

Na segunda etapa, entretanto, o Newcastle ajeitou a defesa, deu a posse de bola ao adversário e passou a apostar nos contra-ataques. Mitrovic fez o quarto gol aos 19 e Wijnaldum marcou mais dois, aos 21 e 40, para fechar o placar digno de um set de tênis.

O Newcastle volta a campo somente no próximo domingo, contra o Sunderland, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Inglês. Um dia antes, o Norwich recebe o West Bromwich.