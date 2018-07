Newcastle é surpreendido e cai na Copa da Inglaterra

O único gol da vitória do Brighton foi marcado por um jogador do adversário. A 14 minutos para o final da partida, o zagueiro Williamson desviou um cruzamento de Will Buckley e selou a eliminação de sua equipe. Agora o Newcastle volta suas atenções para o Campeonato Inglês, no qual enfrenta o Blackburn, nesta quarta-feira, fora de casa.

Em outra partida pela quarta fase da Copa da Inglaterra, o Bolton sofreu, mas conseguiu vencer o Swansea. Atuando em casa, a equipe saiu atrás no placar, após gol de Moore, aos 43 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu chegar ao empate ainda na primeira etapa, com Pratley, nos acréscimos. No segundo tempo, Eagles garantiu a vitória e a classificação, aos 11 minutos.

Outro clube da primeira divisão inglesa que avançou na competição foi o Stoke City, que venceu o Derby County por 2 a 0 fora de casa, com gols de Jerome e Huth. Já o West Bromwich não teve a mesma sorte e caiu em casa diante do Norwich, por 2 a 1. Fortune marcou para os anfitriões, mas Holt e Jackson deram a vitória aos visitantes.

Confira outros resultados deste sábado pela Copa da Inglaterra:

Blackpool 1 x 1 Sheffield Wednesday

Hull City 0 x 1 Crawley

Leicester 2 x 0 Swindon

Millwall 1 x 1 Southampton

Sheffield United 0 x 4 Birmingham

Stevenage 1 x 0 Notts County