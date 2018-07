Newcastle joga bem e vence Hull City no Campeonato Inglês

O resultado levou o Newcastle a 30 pontos, subindo uma colocação e indo para décimo. A equipe volta a campo no domingo que vem, dia 8, quando enfrenta o Stoke City em casa. Já o Hull segue na incômoda 18.ª posição, na zona de rebaixamento, com 19 pontos, e no sábado duela com o Manchester City fora de casa.

O Newcastle abriu o placar neste sábado aos 40 minutos, quando Cabella aproveitou erro na saída de bola do adversário e bateu da meia-lua para marcar. O Hull até marcou aos 45, com El Mohamady, mas o jogador tocou claramente com a mão na bola, o gol foi anulado e ele recebeu cartão amarelo.