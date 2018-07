Newcastle mudará nome de estádio; torcida se revolta

Até que isto aconteça, o estádio se chamará Sports Direct Arena. Sports Direct é a empresa de varejo esportivo do atual dono do clube, Mike Ashley, que, ao lado de sua diretoria, tomou esta decisão de mudar o nome da casa da equipe. "Renomear o estádio é uma forma lucrativa de o clube garantir lucros adicionais", disse o diretor Derek Llambias.

Quem não gostou desta iniciativa foi a torcida do Newcastle, que protestou contra a retirada do nome de 119 anos. Alguns dos fãs mais exaltados enviaram mensagens à direção do clube e prometeram realizar um protesto.

Essa crise entre equipe e torcida acontece em um ótimo momento do time do nordeste da Inglaterra. Com 25 pontos em 11 partidas, o Newcastle é, ao lado do Manchester City, o único invicto no Campeonato Inglês, no qual ocupa a terceira colocação de forma surpreendente.