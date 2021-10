Newcastle pede aos torcedores que não usem roupas tradicionais árabes nos jogos

O Newcastle pediu nesta quarta-feira aos seus torcedores que não usem roupas tradicionais árabes nos jogos do clube, que foi recentemente comprado por um fundo saudita, para que ninguém se sinta ofendido.

No sábado passado, na primeira partida da equipe em seu estádio desde que o fundo soberano saudita PIF assumiu o controle de 80% do capital dos 'Magpies', muitos torcedores foram ao Saint-James Park vestindo fantasias que imitavam as túnicas e adereços sauditas.

Leia Também Novo rico, Newcastle tem renovação iniciada por fundo saudita com saída do técnico Steve Bruce

"Ninguém entre os novos proprietários ficou ofendido de forma alguma com tais gestos percebidos como positivos e feitos com a intenção de ser hospitaleiro", escreveu o clube em seu comunicado. "No entanto, vestir-se assim pode ser culturalmente inapropriado e insultuoso para outras pessoas", acrescentou.

O Newcastle encoraja seus torcedores a usarem "qualquer traje que seja habitual em sua cultura e religião, para refletir a variedade e riqueza das comunidades e grupos que o clube tem orgulho de contar com o seu apoio".

O Newcastle também publicou comunicado da família de um torcedor que sofreu um mal súbito na arquibancada durante a partida com o Tottenham no sábado, provocando a interrupção do duelo, após os próprios jogadores terem solicitado assistência médica para a vítima.

O torcedor, Alan Smith, 80 de anos, "está fazendo grandes avanços" em sua recuperação, disse seu filho, Paul. "Ele mal pode esperar para voltar ao Park Saint James o mais rápido possível", acrescentou.

O Newcastle está atualmente em 19º na tabela do Campeonato Inglês e ainda não venceu após oito jornadas.