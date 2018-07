Newcastle perde do Leicester e é eliminado da Copa da Inglaterra

A primeira rodada da Copa da Inglaterra começou com uma zebra. Lanterna do Campeonato Inglês, o Leicester City recebeu o tradicional Newcastle, venceu por 1 a 0, e eliminou a equipe alvinegra da competição, que chega agora à chamada terceira fase (ainda que diversas outras etapas preliminares já tenham sido jogadas).

Assim, graças ao gol marcado pelo argentino Ulloa, o Leicester se garantiu entre as 32 melhores equipes da competição, enquanto o Newcastle, também já eliminado da Copa da Liga, se concentra no Campeonato Inglês.

Em casa, o West Bromwich atropelou o Gateshead, da quinta divisão, goleando por 7 a 0. Berahino marcou quatro gols e foi o artilheiro do jogo. O Swansea City também foi muito bem e, fora de casa, fez 6 a 2 no Tranmere Rovers, da quarta divisão. No caso do time galês, porém, seis jogadores diferentes marcaram.

Birmingham City, Reading, Bolton e Derby County estão entre os que também avançaram. O Wigan ficou pelo caminho, mesmo caso do Norwich City. Fulham e Wolverhampton empataram em 0 a 0 e vão ter que jogar uma partida extra.

No domingo, o Manchester City recebe o Sheffield Wednesdey, o Manchester United visita o Yeovil Town, o Chelsea joga em casa contra o Watford e o Arsenal repete a final do ano passado contra o Hull City. Liverpool e Tottenham têm seus jogos marcados para a segunda-feira.