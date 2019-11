Newcastle perde no reencontro do técnico Steve Bruce com o Aston Villa

Um ano depois de um irritado torcedor do Aston Villa jogar um repolho em Steve Bruce em seus últimos dias como treinador do clube, o técnico voltou para a casa de seu ex-time e teve outra experiência embaraçosa, agora no comando do Newcastle.

O Aston Villa venceu o Newcastle por 2 a 0, nesta segunda-feira, em um duelo entre clubes que devem brigar pela permanência na primeira divisão do Campeonato Inglês. Nesse sentido, o Newcastle, em sua primeira temporada sob as rédeas de Bruce, viu a aproximação do clube rival na classificação, chegando aos 14 pontos, em 15º lugar, contra os seus 15, em 14º.

Os gols do Aston Villa foram marcados no primeiro tempo, pelo irlandês Conor Hourihane, aos 32, e o holandês Anwar El Ghazi, aos 36 minutos.

Foi a primeira vez que Bruce retorna ao Villa Park desde que foi demitido pelo clube em outubro do ano passado, no dia em que um torcedor jogou um repolho nele enquanto caminhava ao lado do campo antes do empate, em casa, por 3 a 3 contra o Preston, então o último colocado na segunda divisão inglesa.

Hourihane and El Ghazi both find the net to send Aston Villa up to 15th#AVLNEW pic.twitter.com/BVuj45U6uF — Premier League (@premierleague) November 25, 2019

Dean Smith, atual diretor técnico do Aston Villa, substituiu Bruce e melhorou drasticamente o panorama da equipe, o levando ao acesso à elite nacional seis meses depois.