Newcastle surpreende e bate Manchester no Old Trafford

MANCHESTER - O Manchester United voltou a decepcionar sua torcida neste sábado. Jogando no Estádio Old Trafford, o time do técnico David Moyes foi derrotado pelo Newcastle por 1 a 0, na abertura da 15.ª rodada do Campeonato Inglês. Foi o segundo revés seguido sofrido pelo time em casa, o que não acontecia há 11 anos. Com o segundo tropeço em apenas quatro dias, o Manchester estacionou nos 22 pontos e ficou ainda mais distante da briga pela defesa do título conquistado na temporada passada. O líder Arsenal já tem 34 e ainda não entrou em campo nesta rodada. Na nona colocação, o time de Moyes vê ameaçada até a vaga nas competições europeias.

O revés foi decretado aos 16 minutos do segundo tempo quando Yohan Cabaye acertou finalização da entrada da área, sem marcação, e mandou para as redes. O Newcastle não vencia o Manchester, que não teve o suspenso Rooney e contou com Van Persie, em Old Trafford desde 1972. Enquanto o Manchester segue em baixa no Inglês, o Newcastle mantém a ascensão na competição. O time ocupa o 7º lugar, com 23 pontos, já dentro da zona de classificação para a Liga Europa.