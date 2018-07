Newcastle vacila e cede empate ao Southampton no Campeonato Inglês

O Newcastle perdeu uma ótima oportunidade de vencer fora de casa neste domingo. Esteve duas vezes à frente do placar diante do Southampton, mas não sustentou a vantagem e teve que se contentar com a igualdade por 2 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, as equipes seguem grudadas na tabela. O Newcastle tem 11 pontos e é o nono colocado, uma posição à frente do Southampton, que tem nove. Na próxima rodada, o Newcastle recebe o Crystal Palace no sábado que vem, mesmo dia em que o Southampton encara o West Bromwich, também em casa.

O fato curioso da partida ficou por conta do volante Jonjo Shelvey, do Newcastle, que atuou com o braço engessado. O jogador fraturou um osso da mão ao tentar separar uma briga entre dois companheiros, Jamaal Lascelles e Mo Diame, durante um treinamento.

Se fora de campo o clima não parece dos melhores, dentro dele, o Newcastle não demorou para se encontrar e abrir o placar neste domingo. Aos 19 minutos, Isaac Hayden colocou os visitantes na frente.

A reação do Southampton só aconteceu no segundo tempo, e graças ao italiano Gabbiadini. Logo aos três minutos, ele aproveitou assistência de Redmono para deixar tudo igual. Somente dois minutos depois, Ayoze Pérez recolocou o Newcastle em vantagem, mas o mesmo Gabbiadini, de pênalti, selou o resultado aos 29.