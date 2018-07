Newcastle vence 1.ª no Inglês após vento quase estragar telão novo

O Newcastle venceu pela primeira vez na temporada do Campeonato Inglês. Neste sábado, em partida adiada em uma hora por conta de um incidente com o novo telão do St. James' Park, a equipe alvinegra ganhou do Leicester City por 1 a 0, em jogo válido pela oitava rodada da competição.

O meia francês Gabriel Obertan fez o único gol da partida, aos 26 minutos do segundo tempo, marcando pela primeira vez desde 2012. Apesar da vitória, o Newcastle segue na zona de rebaixamento, com sete pontos, acima apenas do QPR e do Burnley, ambos com quatro. O Leicester tem nove, na 13.ª colocação.

A partida deste sábado foi postergada em uma hora porque o novo telão instalado nos últimos dias, quando o St. James' Park ficou fechado, sofreu com a ação do vento e se desprendeu parcialmente da sua estrutura. Só quando o problema foi resolvido é que os torcedores puderam entrar no estádio e a partida começar.