Newcastle vence e encosta na briga pela Liga Europa O Newcastle precisou apenas do primeiro tempo para definir a partida diante do West Bromwich, neste domingo, e vencer por 3 a 1, mesmo atuando fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Com os três gols marcados nos primeiros 35 minutos, a equipe se aproximou do Chelsea, na briga por uma vaga nas competições europeias.