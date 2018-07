Newcastle vence em casa e deixa zona de rebaixamento no Inglês

O Newcastle deu um passo importante para tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Inglês. Neste sábado, o time comandado pelo técnico espanhol Rafael Benítez derrotou o Crystal Palace por 1 a 0 e subiu duas posições na tabela, tentando se afastar da degola.

Chegando aos 33 pontos, trocou o 19º pelo 17º lugar, figurando agora fora da zona de queda. O gol decisivo foi marcado por Andros Townsend, aos 13 minutos da segunda etapa. O Newcastle também contou com um pênalti perdido por Yohan Cabaye, do Crystal Palace, para assegurar os três pontos.

Na tabela, um dos times superados pelo Newcastle foi o Sunderland, que empatou por 1 a 1 com o Stoke City, fora de casa. O empate, suado, só foi conquistado aos 49 minutos do segundo tempo, com gol de Jermain Defoe, em cobrança de pênalti. Com 32 pontos, o Sunderland é o 18º. O 19º é o Norwich, que enfrenta o Arsenal ainda neste sábado.

O 20º e o último colocado é o Aston Villa, com 16 pontos. Já rebaixado, o time voltou a perder neste sábado. Fora de casa, levou 3 a 2 do Watford. Pela mesma rodada, o West Ham fez 3 a 0 no West Bromwich, enquanto Everton bateu o Bournemouth por 2 a 1.