Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Inglês

Newcastle e Liverpool se enfrentam neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília) no St. James Park, em Newcastle, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Newcastle x Liverpool?

A partida terá transmissão da ESPN Brasil. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Newcastle não joga mais por nada no Campeonato Inglês. A equipe de Rafa Benítez não corre mais perigo de rebaixamento, visto que tem 42 pontos, onze acima do Cardiff, que abre o Z-3, e não tem chance de alcançar vaga na Liga Europa ou outro torneio europeu.

Já o Liverpool joga para continuar tendo a chance de ser campeão. O time de Jürgen Klopp tem 91 pontos, enquanto o Manchester City tem 92, e, caso vença, ultrapassa o adversário momentaneamente - o time de Guardiola joga apenas na segunda-feira. Se perder, pode até ver o rival ser campeão com antecipação. O Liverpool também tenta se recuperar do baque de ter perdido para o Barcelona por 3 a 0 na semifinal da Liga dos Campeões no último jogo.