Newcastle x Manchester United: onde assistir ao vivo e horário da partida

Newcastle e Manchester United jogam nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), no St. James Park, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto o United busca manter o embalo, o Newcastle tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Newcastle x Manchester United terá transmissão da ESPN. Em alta, o time de Manchester venceu os três jogos que fez após a saída do técnico José Mourinho, que não resistiu à derrota no clássico diante do Liverpool. Na última rodada, os Red Devils golearam o Bournemouth dentro de casa, por 4 a 1. A equipe tem 35 pontos conquistados e está na sexta posição.

Por outro lado, o Newcastle não vence há três partidas e ocupa apenas a 15ª posição, com 18 pontos – apenas três acima da zona de rebaixamento. O time vem de empate fora de casa, com o Watford, por 1 a 1.