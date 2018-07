Newell's é campeão argentino com derrota do Lanús

LA PLATA - O Newell''s Old Boys conquistou nesta quarta-feira o título do Torneo Final - o antigo Clausura - do Campeonato Argentino, mesmo sem entrar em campo. A definição da competição se deu com a conclusão do duelo entre Estudiantes e Lanús, que havia sido paralisado por causa da morte de um torcedor. Atuando em casa, o time de La Plata manteve o placar de 2 a 0, obtido no dia 10 de junho, e acabou com as chances de o Lanús ser campeão.

No último fim de semana, o Newell''s havia encaminhado a sua conquista ao vencer o Atlético Rafaela, fora de casa, por 3 a 0. Agora, com o tropeço do Lanús, o Newell''s faturou o seu sexto título nacional através de um campanha em que somou 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Assim, a partida de domingo contra o Argentinos Juniors, em casa, válida pela última rodada do Torneio Final, será disputada em clima festivo pelo clube de Rosário.

A conquista consagrou o técnico Gerardo Martino, único vencedor de títulos nacionais pelo Neweel''s como jogador e treinador e marcou uma incrível reabilitação do clube de Rosário, que começou o Torneo Final correndo risco de rebaixamento, mas acabou garantindo o título, que confirmou a acertada aposta do clube no retorno de jogadores com passagem pelo clube, como Gabriel Heinze, Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco.

Apesar da conquista, o Neweel''s ainda tem grandes objetivos para as próximas semanas. Após eliminar o Boca Juniors, o time está classificado para as semifinais da Copa Libertadores e vai enfrentar o Atlético Mineiro, em partidas marcadas para os dias 3 e 10 de julho, em Rosário e Belo Horizonte, respectivamente.