Newell's Old Boys anuncia venda da camisa usada por Messi para homenagear Maradona

A morte de Diego Maradona sensibilizou o mundo esportivo, e com o astro Lionel Messi não foi diferente. Na goleada do Barcelona sobre o Osasuna por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol, o craque argentino homenageou o ídolo falecido recentemente com uma coisa do Newell's Old Boys usada pelo astro entre 1993 e 1994. Agora, o item poderá ser adquirido por qualquer pessoa.

Em seu site oficial, o clube argentino anunciou a venda online da camisa 10 igual à que Messi usou na Espanha. O design da confecção é idêntico ao fardamento usado em 1993, sendo o tecido listrado com as cores vermelho e preto tradicionais da equipe. O preço para venda internacional é de 129 euros, algo em torno de R$ 806.

A entrega para fora da Argentina ocorrerá 30 dias após o dia da compra e poderá depender do país em que será entregue a camisa, bem como a quantidade do item disponível em estoque. Não só a relíquia será fiel à da época, como também trará o logotipo das marcas que patrocinavam o Newell's Old Boys no ano em questão.

Diego Maradona, falecido em 25 de novembro deste ano, atuou apenas cinco vezes pelo clube argentino, tendo marcado um gol. O Vasco, time brasileiro, teve a chance de ser um dos adversários desta breve passagem. Sua estadia no clube de Rosário foi curta devido a uma sequência de contusões. Foi nesta época em que o astro estava enfrentando sua decadência e seu vício em drogas.