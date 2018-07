Newell´s Old Boys perde, mas avança na Sul-Americana

Como era de se esperar, o Newell´s Old Boys sentiu, e muito, a altitude de mais de 3.700 metros da cidade boliviana. Tanto é que sofreu o primeiro gol aos 20 minutos do primeiro tempo - marcado pelo lateral-esquerdo Luiz Méndez. Mas o time argentino procurou ficar mais no setor defensivo e privilegiar a posse de bola para não ter que se desgastar. E só tomou o segundo gol aos 36 da segunda etapa, feito pelo atacante Aquilino Villalba.

Nas quartas de final, o adversário do Newell´s Old Boys será a LDU, do Equador, que é a atual campeã da Sul-Americana. A primeira partida acontecerá em Quito, a capital equatoriana. A volta será em Rosário. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) reservou três datas para esta fase - 27 de outubro e 3 e 10 de novembro - e a definição de quando ocorrerá os duelos sairá nesta sexta.