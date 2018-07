Ney Franco admite peso em levar seleção à Olimpíada

Logo em seu primeiro compromisso como técnico da seleção brasileira Sub-20, Ney Franco terá um grande desafio: classificar a equipe para a Olimpíada de Londres, em 2012. Para isso, o Brasil precisará ficar com uma das duas vagas em disputa no Campeonato Sul-Americano da categoria, que acontecerá entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru.

"É um trabalho de muita responsabilidade. É uma competição difícil. Mesmo tendo jogadores talentosos, uma geração talentosa, teremos muito trabalho. Precisamos preparar esses jogadores técnica, tática e psicologicamente, para que possamos alcançar esse objetivo de disputar a Olimpíada de 2012", declarou Ney Franco, que vai deixar o Coritiba no final da Série B para poder se dedicar exclusivamente às categorias de base da seleção brasileira.

Na quarta-feira, Ney Franco se reuniu com o técnico da seleção principal, Mano Menezes, para traçar o planejamento para o Sul-Americano Sub-20. "Definimos uma data para a convocação, que será no dia 30 de novembro. Serão convocados 25 atletas. Vamos iniciar nosso trabalho, na Granja Comary, no dia 8 de dezembro. O trabalho acaba dia 12 de fevereiro, quando acaba a competição. Esperamos chegar na final", afirmou.

Para chegar aos Jogos Olímpicos de 2012 e brigar pelo título nunca conquistado pelo Brasil, a seleção brasileira precisará avançar até a decisão do torneio no Peru. Na primeira fase do Sul-Americano, que também classifica para o Mundial da categoria, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Colômbia, Equador e Paraguai.