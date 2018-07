Ney Franco aprova sorteio do Sul-Americano Sub-20

"É bom sabermos que iniciaremos a competição em cidades de pouca altitude. As duas primeiras partidas serão em Tacna, que fica a 570 metros acima do nível do mar. Depois, vamos para Moquegua, que já tem 1.400 metros. Na fase final, todos os jogos serão em Arequipa (2.400 metros), mas teremos cinco dias para adaptação", afirmou Ney Franco, que será técnico da Sub-20 e coordenador das categorias de base da seleção brasileira.

Atualmente no comando do Coritiba, onde ficará até o final da disputa da Série B do Brasileiro, Ney Franco irá se reunir com o técnico Mano Menezes, na próxima semana, para discutir as datas da convocação e dos treinos da seleção Sub-20. "Tenho viagem marcada para o Peru no dia 22 de novembro. Vou verificar o hotel onde vamos ficar, campos de treinamentos e deslocamento até os estádios", revelou o treinador.

A prioridade brasileira no Sul-Americano Sub-20 é conquistar uma das duas vagas em jogo para a Olimpíada de Londres/2012. "Não podemos ser surpreendidos por nada para buscar essa vaga nos Jogos Olímpicos", alertou Ney Franco, preocupado desde já com o planejamento da seleção. O campeonato no Peru também classifica as quatro melhores seleções para o Mundial da categoria, entre julho e agosto de 2011, na Colômbia.