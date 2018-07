Ney Franco avisa Lúcio e Ganso: 'Não há cadeira cativa'

SÃO PAULO - Vaiado por não colocar em campo o meia Paulo Henrique Ganso, o técnico Ney Franco disse, após a vitória por 3 a 2 sobre o Oeste, neste domingo, no Morumbi, que "ninguém tem cadeira cativa na equipe". "Tivemos casos de reclamação por causa de substituições e conversei sobre isso com o time. Não admito que o jogador não aceite ser substituído. Se isso acontecer de novo, esse jogador não joga mais pelo São Paulo."

Além de Ganso, que ficou no banco de reservas, o recado de Ney Franco também é direcionado a Lúcio, que estava suspenso no jogo deste domingo por ter sido expulso no clássico contra o Palmeiras. Lúcio, por sua vez, saiu insatisfeito de campo diante do Arsenal de Sarandi, pela Libertadores, na última quinta-feira, na Argentina, onde chegou a ir para o ônibus do clube antes do restante dos jogadores. Ele foi substituído justamente por Ganso durante o duelo e não conseguiu esconder a sua chateação com o fato.

Sobre o jogo deste domingo, o técnico do São Paulo avaliou que "o primeiro tempo foi razoável e o segundo, abaixo da expectativa". "Mas saímos satisfeitos com o resultado, que nos mantém no topo da tabela", comentou, referindo-se à liderança do Campeonato Paulista

Segundo ele, porém, o foco está mesmo no torneio continental. "A pressão só vai terminar se confirmarmos a classificação para a próxima fase da Libertadores", admitiu. O São Paulo só volta a campo pela competição no dia 4 de abril, contra o The Strongest, na Bolívia. Para Ney Franco, esse espaço de tempo até a partida é "interessante", uma vez que lhe dá a oportunidade de testar novas formações e fortalecer a equipe.