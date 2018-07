Ney Franco começa planejamento da seleção brasileira para o Pan 2011

Durante o encontro desta quinta-feira, que contou com a presença do ex-jogador Bernard Rajzman, escolhido para ser o Chefe de Missão da delegação brasileira no Pan, Ney Franco acertou uma viagem para Guadalajara em fevereiro, para conhecer as instalações que serão utilizadas durante os Jogos de 2011.

"Esse primeiro contato é importante para nos organizarmos desde já para que a delegação brasileira faça um bom trabalho e tenha bons resultados em Guadalajara", explicou o superintendente executivo de Esportes Marcus Vinicius Freire, que também participou do encontro na sede do Comitê Olímpico Brasileiro.

"O trabalho conjunto do COB e da CBF deve, na verdade, ir além do Pan-Americano. Vamos pensar também na Olimpíada de Londres, em 2012, caso consigamos a classificação", disse Ney Franco, que também será o técnico da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano do Peru, em janeiro, quando estará em jogo a vaga olímpica.