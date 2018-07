Ney Franco comemora quebra de recorde de Telê Santana

SÃO PAULO - Embora continue sendo contestado como técnico do São Paulo e hoje conviva com o risco de eliminação já na fase de grupos da Copa Libertadores, Ney Franco atingiu uma marca expressiva no último sábado, quando o time bateu o Bragantino por 2 a 0 e chegou aos 32 pontos na liderança isolada do Campeonato Paulista. Com o triunfo, ele quebrou o recorde de jogos seguidos de invencibilidade no Morumbi que até então dividia com Telê Santana.

Antes da vitória sobre a equipe de Bragança Paulista, os dois treinadores ostentavam 23 vitórias consecutiva cada um no estádio são-paulino. Agora, Ney acumula 24 partidas seguidas sem perder no local, fato que foi celebrado pelo comandante.

"É um dado muito interessante e que me deixa satisfeito. Superar uma marca de um mito como o Telê Santana, técnico que cravou seu nome na história do clube, tem sim um significado importante. Reforça nossa tese de jogar pra frente, de ter um time competitivo, buscando sempre as vitórias. É uma marca expressiva", ressaltou o técnico, ao site oficial do São Paulo, em declaração publicada nesta segunda-feira.

No Morumbi, Ney Franco tem um aproveitamento de 78,5% no São Paulo, fruto de 20 vitórias, seis empates e duas derrotas em 28 confrontos no estádio, sendo que o último revés do clube no local aconteceu em 12 de agosto do ano passado, quando o Grêmio venceu de virada, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde daquele confronto, o São Paulo acumulou 18 vitórias e seis empates no Morumbi, o que significa um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados no estádio, sendo que neste período a equipe disputou jogos pelo Brasileirão, pela Copa Sul-Americana, pelo Campeonato Paulista e pela Libertadores.