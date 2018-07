Ney Franco confirma Ganso titular contra o São Caetano

SÃO PAULO - Sem poder contar com Paulo Miranda, lesionado, o técnico Ney Franco evitou o mistério e confirmou que Ganso será titular contra o São Caetano nesta quarta-feira, no Anacleto Campanella. O meia terá mais uma oportunidade de começar jogando e apresentar o futebol que fez o São Paulo desembolsar quase R$ 24 milhões para tirá-lo do Santos no ano passado.

"É um atleta que a gente desenvolve um trabalho de recuperação física e técnica. Estamos terminando essa primeira fase. Optamos por lançá-lo aos poucos, durante o segundo tempo, embora tenha feito algumas partidas como titular. Agora vamos colocá-lo desde o início e queremos que ele vá até o limite da parte física", justificou o técnico.

Com a confirmação, fica a dúvida de qual será o desenho tático do São Paulo. Ney tem dito que não abrirá mão do 4-2-3-1 e de jogadores de velocidade abertos nas pontas. Como Jadson vive grande fase e não corre risco de perder a posição, resta saber se ele jogará mais adiantado no lado direito ou se o treinador mais uma vez trocará o esquema tático e tentará atuar com dois meias clássicos. As duas opções já foram testadas na temporada e não deram certo.

Ganso vem sendo tratado com enorme cuidado pela comissão técnica, que planeja um retorno gradual à equipe e sem queima de etapas para não transformar o meia em alvo de expectativas exageradas ou frustrações. Mesmo sem ter exibido o jogo que encantou o País em 2010, Ganso já virou xodó da torcida, que pressiona Ney Franco a colocá-lo em campo desde o início dos jogos.

A principal cobrança da comissão técnica é para vê-lo mais atuante nas partidas e chamando a responsabilidade para articular a equipe. Como ele tem evoluído gradativamente seu condicionamento físico, Ney Franco acredita que seu estágio ideal esteja próximo de ser alcançado.

"Vamos sempre conversar com o jogador, exigir um jogo intenso, uma participação ofensiva dele e também uma entrega na parte defensiva. Queremos ver até onde ele suportará. Ele tem entrado muito bem nos jogos".