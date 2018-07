Ney Franco corta três jogadores na seleção brasileira Sub-20

TERESÓPOLIS - O técnico Ney Franco anunciou nesta quinta-feira o corte de três jogadores da seleção brasileira Sub-20: o zagueiro Alan, do Vitória, o meio-campista João Pedro, do Palermo, e o atacante Lucas Gaúcho, do São Paulo. Eles estavam na lista inicial de 26 convocados para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, em janeiro, no Peru, e vinham treinando com o grupo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas foram preteridos.

Alan e Lucas Gaúcho estavam treinando com a seleção desde o início da preparação para o Sul-Americano, em 13 de dezembro. Enquanto isso, João Pedro se apresentou cinco dias depois, por jogar no futebol italiano. Mas os três não conseguiram ficar no grupo que vai ao Sul-Americano.

O corte foi anunciado após o jogo-treino contra a Cabofriense, realizado na manhã desta quinta-feira, quando o Brasil ganhou por 3 a 1 - foram dois gols de Neymar e um de Henrique. Depois da atividade, o grupo foi liberado para o réveillon, devendo se reapresentar apenas na segunda.

Agora, a seleção Sub-20 está com um grupo de 23 jogadores, incluindo o meia-atacante Philippe Coutinho, da Inter de Milão, que vai se apresentar apenas na segunda-feira. Assim, Ney Franco precisará cortar mais três nomes até a próxima quinta, quando a lista de inscritos do Sul-Americano deve ser oficializada.

Feliz com o trabalho realizado até agora, Ney Franco elogiou bastante o papel que tem sido desempenhado por Neymar, a maior estrela da seleção Sub-20. "Ele chegou muito bem no grupo e foi também muito bem recebido", disse o técnico. "Temos aqui muitos jogadores de talento. Mas, acima de tudo, temos todo um elenco que me dá muita confiança."

O Campeonato Sul-Americano Sub-20 será disputado entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru. E colocará em jogo duas vagas para a Olimpíada de Londres, em 2012, e quatro para o Mundial da categoria, que acontecerá entre julho e agosto de 2011, na Colômbia.

