Ney Franco dá ênfase à bola parada nos treinos do Flamengo

O Flamengo deu continuidade nesta sexta-feira aos treinamentos que vem realizando há duas semanas, desde a volta do recesso por conta da pausa nas competições oficiais durante a Copa do Mundo. O técnico Ney Franco enfatizou as jogadas de bola parada nas atividades realizadas no CT Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, no Rio.

No treino, os jogadores foram colocados em situações de jogo, em que deveriam cortar cruzamentos de cobranças de falta e escanteio. "A partir de hoje, começamos a trabalhar bola parada, principalmente defensiva. Estamos fechando a semana com qualidade e dedicação de todos. Isso faz a diferença nos jogos", revelou Ney Franco.

Além de buscar uma melhora no sistema defensivo da equipe, o segundo pior do Campeonato Brasileiro com 13 gols sofridos, Ney Franco espera que sua equipe melhore o desempenho nos contra-ataques que essas situações proporcionam. "Insistimos em situações para a defesa treinar o posicionamento e já ligar o contra-ataque. Temos que ter variações e treiná-las para iniciarmos o Brasileiro com o time bem sólida", explicou.

O Flamengo volta às competições oficiais no dia 16 de julho, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-PR, no Rio. A equipe ocupa atualmente a penúltima colocação no torneio, com sete pontos, três a mais que o lanterna Figueirense. Além disso, ainda defenderá o título da Copa do Brasil no segundo semestre.