Ney Franco dá nova chance a Felipe no gol do Flamengo

Ney Franco decidiu dar nova chance ao goleiro Felipe na retomada do Brasileirão, nesta semana. O treinador do Flamengo escalou o jogador entre os titulares no treino desta terça-feira e praticamente confirmou seu retorno ao time na partida desta quarta, contra o Atlético-PR, em Macaé.

Titular desde que chegou ao clube, em 2011, Felipe perdeu o posto para Paulo Victor nos últimos jogos antes da parada da Copa do Mundo por motivos disciplinares. Aos poucos, porém, ele foi retomando a confiança do treinador e foi escalado entre os titulares no último treino do time antes da partida, realizado na manhã desta terça-feira, em Macaé.

A atividade aconteceu com portões fechados. Mas Ney Franco indicou que o volante Recife deve ser o titular, em detrimento de Amaral e Luiz Antônio. Assim, o Flamengo deve começar a partida escalado com Felipe; Wallace, Chicão e Samir; Léo Moura, Elano, Recife, Everton e André Santos; Paulinho e Alecsandro.