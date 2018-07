Ney Franco deixa Casemiro e William José fora da semifinal da Sul-Americana

SÃO PAULO - Com praticamente todo o grupo à disposição (só Fabrício segue machucado), o técnico do São Paulo, Ney Franco, optou por deixar de fora da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta, contra a Universidad Católica, os volantes Paulo Assunção e Casemiro, o meia Cañete e o atacante Willian José. Por outro lado, relacionou o zagueiro João Felipe na lista de 19 jogadores que já estão concentrados.

Mesmo já sendo certo que Willian José não fica no clube para 2013, Ney Franco optou por escalá-lo como titular diante da Ponte Preta, domingo, pelo Brasileirão, deixando Ademilson no banco. Mas o centroavante parece não ter agradado, tanto que o atacante reserva relacionado para a partida decisiva na Sul-Americana foi Ademilson.

No meio, com Ganso à disposição, perderam espaço Casemiro e Paulo Assunção, que não foram relacionados. Na defesa, a boa atuação de João Filipe contra a Ponte Preta lhe deu uma nova chance. O jogador, que não era relacionado desde agosto, pode até pintar no banco de reservas contra a Católica.

Confira a lista de relacionados pelo São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros: Rafael Toloi, Rhodolfo, Paulo Miranda, Edson Silva e João Filipe;

Laterais: Douglas e Cortez;

Meio-campistas: Denilson, Wellington, Jadson, Maicon, Cícero e Ganso;

Atacantes: Luis Fabiano, Lucas, Osvaldo e Ademilson.