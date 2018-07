Ney Franco deixa Lúcio no banco e dá chance a Ganso no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco deu nesta terça-feira mais uma mostra que não gostou nada da reclamação de Lúcio ao ser substituído na derrota para o Arsenal de Sarandi, semana passada. Apesar do pedido de desculpas público do zagueiro, o pentacampeão perdeu a vaga no time titular do São Paulo.

No treino desta tarde no CT da Barra Funda, Ney Franco escalou o time com Rafael Toloi e Edson Silva na zaga, deixando Lúcio na equipe reserva. Mas essa não foi a única alteração promovida pelo treinador.

Douglas perdeu mesmo a posição para Rodrigo Caio na lateral direita e Carleto segue como titular na esquerda, uma vez que Cortez está machucado. Apesar dos dois laterais defensivos, Ney Franco abriu mão da formação com três atacantes.

E isso permitiu a ele dar mais uma chance a Ganso, que treinou entre os titulares do meio-campo ao lado de Denilson, Maicon (Wellington está suspenso) e Jadson. No ataque, Wallyson ganhou a disputa com Aloísio e vai receber a segunda chance seguida como titular junto com Luis Fabiano. Osvaldo é desfalque por estar na seleção.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 22h, para visitar o São Bernardo no Estádio 1.º de Maio. A equipe tricolor defende a liderança do Campeonato Paulista.