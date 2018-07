Ney Franco descarta poupar titulares no Paulista

"Temos três jogos no Paulista até o próximo compromisso na Libertadores e a ideia é trabalhar com força máxima para melhorar a nossa classificação no Estadual e chegar bem para os jogos na Libertadores", comentou o treinador.

Depois de perder para o Atlético-MG, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, na sua estreia na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo só entra em campo pela competição continental no próximo dia 28 de fevereiro, contra o The Strongest, no Morumbi.

O próximo compromisso da equipe pelo Paulistão é neste sábado, contra o Ituano, também em casa. Na quarta a equipe visita o São Caetano e depois recebe o Linense no Morumbi. Por conta dos dois jogos da fase preliminar da Libertadores, o São Paulo adiou duas partidas do Paulistão e aparece apenas na nona posição da tabela, mas com aproveitamento de vice-líder, pior apenas que o da Ponte Preta.